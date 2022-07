Seit einem Monat gibt es das Neun-Euro-Ticket. Viele Millionen Tickets wurden verkauft, es fahren so viele Menschen Bahn wie vor der Pandemie. Doch wie sind ihre Erfahrungen? Sascha Erler hat sich in der Lausitz umgehört.

Morgens um sieben am Senftenberger Bahnhof: Hier geht es Richtung Dresden und Richtung Cottbus. Eigentlich ist es Hauptpendelzeit. Doch am Bahnsteig stehen gerade mal eine Handvoll Leute. Darunter ist auch David. Er pendelt jeden Tag beruflich von Senftenberg nach Dresden. Sonst fahre er mit dem Auto, sagt er. Das sei trotz gestiegener Spritpreise einfach billiger. Rund 50 Euro pro Strecke würde ihn die Bahnfahrt normalerweise kosten, jetzt fährt er fast umsonst. Das Auto stehen zu lassen, hat er im ersten Monat, seit das Neun-Euro-Ticket in Kraft ist, noch nicht bereut.

Der Ort liegt mitten im Spreewald, viele Menschen reisen mit Fahrrädern an. Gerade die gelb-grünen Bahnen der ODEG in Richtung Berlin und Cottbus seien oft überfüllt, berichtet Passagier Pierre. Es komme da auf den richtigen Zeitpunkt der Reise an. Doch der ist gerade generell ungünstig im Tourismusgebiet: Es ist die letzte Woche vor den Sommerferien, und viele Schulklassen nutzen die verbleibenden Tage für Ausflüge.

Am Bahnhof Lübben sieht die Situation nicht ganz so entspannt aus. Hier kreuzen die Bahnlinien Cottbus-Berlin und Eberswalde-Senftenberg.

Die zehnte Klasse der Spreewaldschule ist nicht die einzige, die mit dem Zug auf große Reise geht. Das zeigt sich gleich beim nächsten einfahrenden Zug. Pierre schiebt sein Rad einmal die komplette Länge entlang, findet aber keinen Platz. Dieser Zug fährt ohne ihn. Zwar ist er unterwegs zum Bewerbungsgespräch nach Cottbus, hat sich aber einen ordentlichen Zeitpuffer eingebaut. Geduld ist eben gefragt bei der Bahnreise durch den Spreewald - und manchmal auch eine gewisse Vorliebe für engen Körperkontakt.

Doch tatsächlich sind es die Fahrräder, die der Bahn und ihren privaten Mitbewerbern viele Probleme bereiten. In den ersten zwei Wochen des Neun-Euro-Tickets hat die DB Regio mehr als eine Million Menschen mit Fahrrädern befördert. Besonders auf Verbindungen in beliebten Tourismus-Regionen und an Feiertagswochenenden hätten nicht immer alle mitreisen können, so die Deutsche Bahn. Die empfiehlt deshalb, Fahrradvermietungen zu nutzen und insbesondere am Wochenende kein Fahrrad mit in den Zug zu nehmen.

Wer sein Fahrrad in den Urlaub, aber nicht im Zug mitnehmen möchte, kann dafür übrigens den DB Gepäckservice nutzen. Vom 1. Juli bis zum 30. September bietet die Deutsche Bahn die Kombination aus Bahn und Fahrrad zum Preis von 29,90 Euro je Richtung an. Damit ist auch der Fahrradversand in diesem Zeitraum 20 Euro günstiger.