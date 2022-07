"Die Polizei und die Ordnungsämter Berlins haben eine geteilte Zuständigkeit, was die Feststellung von Ordnungswidrigkeiten angeht", teilte ein Sprecher des Bezirks Berlin-Mitte dem rbb am Freitag mit. Da es sich bei dem Alkoholverbot um eine Ordnungswidrigkeit handele, sei auch die Polizei für die Durchsetzung zuständig.

Ausufernde Partys in Berliner Parks stellen die Bezirke immer wieder vor Probleme. Der Bezirk Mitte hat nun reagiert und ein nächtliches Alkoholverbot in zwei Grünanlagen erlassen. Die Senatsinnenverwaltung wünscht sich ein einheitliches Vorgehen.

Was die Durchsetzung des Alkoholverbots angeht, sieht die Gewerkschaft der Polizei in Berlin (GdP) allerdings den Bezirk in der Pflicht. "Im Grünanlagengesetz sind die Zuständigkeiten klar definiert", erklärte GdP-Sprecher Benjamin Jendro auf Twitter. Eine Zuständigkeit der Berliner Polizei werde in dem Gesetz an keiner Stelle erwähnt. Und: "Wir sind sehr gespannt, wie der Bezirk das Alkoholverbot umsetzen möchte, denn nach unserer Kenntnis arbeiten die Kollegen der Ordungsämter in besagtem Zeitfenster nicht."

Ein Sprecher des Bezirksamtes entgegnete auf rbb-Anfrage, Polizei und Ordnungsämter seien beide für die Feststellung von Ordnungswidrigkeiten verantwortlich - und das betreffe auch die Durchsetzung des Alkoholverbots, das der Bezirk nach Party-Exzessen und wiederholten Ausschreitungen in den Parks per Allgemeinverfügung am Freitag inkraftgesetzt hat. Allerdings seien die Mitarbeiter des Ordnungsamtes von Sonntag bis Donnerstag nur von 6 Uhr bis 22 Uhr im Dienst. Weil das Alkoholverbot laut der Allgemeinverfügung aber genau von 22 Uhr bis 6 Uhr gilt, müsse hier "zwangsläufig die Berliner Landespolizei das Verbot durchsetzen".