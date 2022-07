Neuköllner Berlin Samstag, 16.07.2022 | 13:29 Uhr

Wie sieht nur unser Berlin an vielen Ecken aus , nur noch verwahrlost. In keiner anderen Stadt im Ausland möglich , aber in Berlin schon , feiern wo man will und sich völlig daneben benehmen. Ich dachte die Museumsinsel gehört zum UNESCO-Welterbe. Aber was soll’s , passt doch zum Rest dieser runter gekommenen Stadt.