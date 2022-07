Richtfest im August geplant - Potsdamer Synagoge bleibt Zankapfel

Di 05.07.22 | 06:23 Uhr

rbb/Stephanie Brockhausen Audio: Antenne Brandenburg | 04.07.2022 | Stefanie Brockhausen | Bild: rbb/Stephanie Brockhausen

Seit Jahren wird in Potsdam um den Bau einer Synagoge gerungen. Nach hitzigen Diskussionen nahm der Plan zuletzt Fahrt auf: 2021 wurde der Grundstein gelegt. Jetzt ist der Rohbau fast fertig. Doch bei einer Baustellenbesichtigung gab es auch Ärger. Von Stefanie Brockhausen

Das Synagogenzentrum in Potsdam nimmt Gestalt an: Drei der fünf Geschosse sind bereits errichtet. In wenigen Wochen soll der komplette Rohbau fertig sein, das Richtfest ist für den 26. August geplant. "Wir liegen sehr gut im Plan", sagt Gerit Fischer, Technische Geschäftsführerin beim Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen. "Darauf sind wir auch sehr stolz. Alle am Bau haben derzeit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Aber wir sind glücklicherweise noch gut im Rennen."

Synagogenraum mit Glasdach geplant

Der Baustellenrundgang am Montag sollte Aufschluss geben über den Stand der Bauarbeiten – und Einblicke in das Innere des Potsdamer Synagogenzentrums bieten. Vieles ist hinter Gerüsten und Balken nur zu erahnen. Etwa der künftige Synagogenraum, das Herzstück des Gebäudes, der sich über drei Etagen erstreckt und über ein Glasdach mit Licht versorgt wird. Aber die sieben Fensterbögen im Synagogenraum ermöglichen schon jetzt einen Blick auf die Umgebung mit Filmmuseum und Landtag.

dpa/Patrick Pleul Neubau von Synagogen - Der ganze Stolz der jüdischen Gemeinden In Potsdam wird nach jahrelangem Streit jetzt eine neue Synagoge gebaut. Andernorts, wie etwa in Cottbus, werden Kirchen zu Synagogen umgewidmet. Wer baut heute für wen und aus welcher Motivation heraus Synagogen? Von Carsten Dippel

Nicht alle sind begeistert

Die Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sieht in dem schnellen Baufortschritt ein Zeichen für den unbedingten Willen, die Synagoge nach den jahrelangen Diskussionen endlich fertig zu stellen. "Alle wünschen sich die Synagoge sehnlichst hier in der Mitte der Landeshauptstadt", so Schüle. Der Neubau wird vom Land mit knapp 16 Millionen Euro finanziert. Der Vorsitzende der Potsdamer Synagogen-Gemeinde, Ud Joffe, zeigt sich allerdings wenig begeistert – im Gegenteil: Beim Baustellenrundgang, zu dem ausschließlich die Presse eingeladen war, schimpfte Joffe lauthals über die vermeintliche Ausgrenzung der jüdischen Gemeinden bei dem Termin. "Nur eine Religionsgemeinschaft darf gestalten. Was hier passiert, ist, dass der Staat gestaltet. Das ist ein Verbrechen", so Joffe. Dass keineswegs der Staat, sondern ein jüdischer Wohlfahrtsverband die Trägerschaft des Synagogenzentrums übernimmt, lässt Joffe nicht gelten. "Feigenblatt", schimpft er und an Kulturministerin Schüle gerichtet: "DDR-Staat!" Einem Pressevertreter gegenüber wurde Joffe sogar handgreiflich, schubste ihn.

dpa/Bertram Potsdam - Europäisches Zentrum für Jüdische Gelehrsamkeit eröffnet Wo einst Hofgärtner der preußischen Könige arbeiteten, ist nun ein Zentrum für jüdische Bildung: Im Potsdamer Park Sanssouci ist die erste Hochschul-Synagoge in Deutschland eröffnet worden. Es war ein langer Weg. Von Vera Kröning-Menzel

Kulturministerin sieht "leidenschaftliches Ringen um Synagoge"

Die Beteiligten bemühten sich derweil demonstrativ um Gelassenheit. "Ich interpretiere das als ein sehr leidenschaftliches Ringen um das eigene Gebäude, um die eigene Synagoge", sagt Kulturministerin Schüle. "Die große Mehrheit der Potsdamer Gemeinden hat zurückgemeldet, dass dieser Bau ihren Vorstellungen entspricht", ergänzt Günter Jek von der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Er gab auch zu bedenken, dass es "sicherlich keine zweite landesgeförderte Synagoge hier in Potsdam" geben werde. "Wenn wir diesen Bau gemeinsam nutzen wollen, müssen wir uns aufeinander zubewegen. Die ZWST wird alles dafür tun, um alle Beteiligten einzubinden." Ob das gelingt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 04.07.2022, 19:30 Uhr