Unter der S-Bahn-Brücke im Durchgang zwischen Monbijoupark und James-Simon-Park an der Spree waren in der Halloween-Nacht 2020 gegen 22:30 Uhr der Angeklagte Hand in Hand mit seiner neuen Freundin und der 13-jährige Mohamed, unterwegs mit einer Gruppe Jugendlicher, zusammengetroffen. Mohamed A. soll auf sein Handy geschaut und den späteren Täter beziehungsweise dessen Freundin fast angerempelt haben, hatten Zeugen berichtet. "Du da! Kannst Du nicht aufpassen? Was soll das?" habe er Mohamed A. zurechtgewiesen, so der Angeklagte in seinem ersten Prozess. Doch die Jugendlichen seien ohne Reaktion einfach weitergelaufen. Das sei respektlos gewesen, hatte er später gegenüber seiner Begleiterin geäußert. Schließlich habe der später Erstochene ihn auf Arabisch mit "Hurensohn" beschimpft, ließ der Angeklagte seine Verteidigerin erklären. Die Situation habe sich hochgeschaukelt.

Im Urteil hieß es dagegen später, dass der Angeklagte den 13-jährigen Jungen beschimpft habe, es zu gegenseitigen Beleidigungen kam und schließlich der Angeklagte Gökhan Ü. dem Opfer einen zehn Zentimeter tiefen wuchtigen Messerstich in die Herzgegend versetzte, um dem Kind "eine Lektion zu erteilen" und als "Sieger vom Platz" zu gehen. Ein Begleiter Mohameds hatte danach mit bloßen Händen versucht, weitere Stiche des Angeklagten zu verhindern und wurde ebenfalls durch Ü. verletzt, bevor dieser flüchtete.

Der 13-jährige Mohamed starb noch am Tatort. "Wesentliche Aspekte" habe das Gericht im ersten Urteil ausgeblendet. "Der Umstand, dass der Angeklagte das Kind tötete, um ihm eine Lektion zu erteilen und seine Äußerung gegenüber seiner Begleiterin hätten bei der Erörterung des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe einbezogen werden und Anlass für eine nähere Prüfung sein müssen", befand der BGH in seiner Begündung.