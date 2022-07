Radrennen führt zu Straßensperrungen in Berlin

So 03.07.22 | 08:58 Uhr

Wegen des Radrennens "VeloCity" müssen Autofahrer in Berlin am Sonntag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Von 9 bis etwa 13 Uhr sind mehrere zentrale Straßen in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gesperrt.



Betroffen sind unter anderem die Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor, die John-Foster-Dulles-Allee, die Otto-Suhr-Allee sowie Teile der Oranienstraße und der Karl-Marx-Allee, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte.