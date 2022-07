Mehrere Schüsse von einem Balkon in Berlin-Marzahn haben am Freitagabend zu einem SEK-Polizeieinsatz geführt.



Um kurz nach 20 Uhr hatten Anwohner in der Wittenberger Straße die Polizei wegen der Schüsse alarmiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Eingetroffene Kräfte hätten auf dem Balkon zwei Männer und eine Frau gesehen und mitbekommen, wie aus einer Waffe weitere Schüsse abgegeben wurden, heißt es in der Polizeimitteilung weiter.