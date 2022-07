Auf der B96 zwischen Zossen und Groß Machnow (Teltow-Fläming) ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor ein 39-Jähriger Motorradfahrer nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Der Fahrer sei ins Schlingern geraten und an der Leitplanke mit seinem Motorrad liegen geblieben. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.