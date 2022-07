Badegäste müssen derzeit mit besonders vielen Saugwurm-Larven in Potsdamer Seen rechnen. Wie das Gesundheitsamt der Stadt am Dienstag mitteilte, gibt es Hinweise auf die Tiere am Heiligen See, Templiner See und Krampnitz See.

Bei Menschen können die Larven zwar auf der Haut Quaddeln und Juckreiz auslösen, sind aber letztlich nicht gefährlich. "Der Parasit dringt zwar in die Haut ein, wird aber umgehend vom menschlichen Immunsystem unschädlich gemacht", sagt Kristina Böhm, Potsdams Amtsärztin.