Eigentlich sollte der sächsische Unternehmer Löhnitz den Betrieb am SEZ in Berlin-Friedrichshain wiederherstellen. Doch der tat das nur teilweise - und muss es nun dem Land Berlin zurückgeben. Für einen symbolischen Betrag.

Der Käufer des Sport- und Erholungszentrums (SEZ) an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain muss das Gelände an das Land Berlin zurückgeben. Das hat das Kammergericht am Freitag entschieden und damit eine Entscheidung des Landgerichts korrigiert.