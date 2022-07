Heidekind Heide Samstag, 02.07.2022 | 11:24 Uhr

Eigentlich könnte es so bleiben. Ein paar Tage super schönes Wetter, einen Tag eine richtige Schüttung von oben, so rd. 15 Liter auf den qm waren doch ok, das immer schön im Wechsel. Also der Boden hat das Wasser jedenfalls aufgesaugt wie ein Schwamm und angenehme Nachttemperaturen sind auch nicht verkehrt.