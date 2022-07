Auch in der neuen Woche gibt es in Berlin wieder Straßenblockaden von Mitgliedern der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation". Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete am Montagmorgen auf Twitter, entlang der Stadtautobahnen A100 seien wieder Demonstrierende unterwegs und blockierten Zufahrten. "Im gesamten Netz kann es zu Stau kommen", warnt die VIZ.



Nach Polizeiangaben sind insgesamt fünf Orte betroffen, über 40 Demonstrierende beteiligen sich demnach an den Ationen. Davon hätten sich einige wieder am Asphalt festgeklebt. Betroffen sind laut Polizei unter anderem die Seestraße/ Beusselstraße, der Hohenzollerndamm, der Kurt-Schuhmacher-Damm, die Konstanzer Straße und die Masurenallee.