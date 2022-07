Günther Berlin Sonntag, 31.07.2022 | 17:02 Uhr

Lustige Anekdote am Rande:

Als bei uns in Reinickendorf vor einiger Zeit der Strom ausfiel, rief ich bei der 112 an, um es zu melden und nach der Ursache zu fragen. Der Herr am Telefon meinte, das müsse man mit seinem eigenen Stromanbieter klären. ……..Ah, ja!