Von Mittwoch zu Donnerstag - Berlin und Brandenburg erwarten wieder einen Supermond

Di 12.07.22 | 17:30 Uhr

Bild: dpa/K. Nietfeld

Mit einem satten Vollmond wird an diesem Mittwoch der zweite sogenannte Supermond binnen weniger Wochen erwartet. Auch in Berlin und Brandenburg wird das Himmelsphänomen zu bestaunen sein. Allerdings bräuchte man etwas Glück und Wind, denn in der Nacht zu Donnerstag wird der Himmel zum Teil bewölkt sein, sagte ARD-Metereologe Alexander König auf Anfrage von rbb|24. Wenn sich ein paar Wolkenlücken auftun, lohne sich aber ein Blick in den Himmel. Nach Angaben des Metereologen geht der Mond gegen 22 Uhr auf und kurz vor 4 wieder unter.

Im Gegensatz zu Sternen könne man den Supermond auch gut in der Stadt beobachten, weil er eine größere Strahlkraft als Sterne habe, so König. "Wer aber höhere Ansprüche hat, den Mond per Teleskop zu beobachten oder zu fotografieren, sollte sich beispielsweise am Stadtrand positionieren."

Knapp 360.000 Kilometer von der Erde entfernt

"Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr", wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Wenn er für die Menschen in Deutschland am Horizont aufgeht, ist er allerdings von diesem Punkt schon wieder etwas entfernt. Bei Mondaufgang ist der Erdtrabant 357.517 Kilometer von der Erde weg.

Zu dem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Zu bewundern ist das Schauspiel, wenn denn keine Wolken die Sicht verdecken, mit Blick nach Süden. Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. Besonders groß wirkt der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.



TV News Kontor

Video: rbb|24 | 15.06.2022 | Material: TV News Kontor

Zuletzt Super-Sicht auf den Supermond

Der letzte Supermond über Berlin und Brandenburg war erst Mitte Juni zu bewundern. Wobei die Region den besten Blick hatte, denn vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein war er laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht klar und deutlich zu sehen gewesen. Dort habe er nur ab und zu durch die Schleierwolken geschienen. Auch in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern war die Sicht auf den Mond demnach erschwert.