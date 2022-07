Himmels-Spektakel in Berlin und Brandenburg - Der Superermond

Mi 13.07.22 | 15:18 Uhr

Bild: dpa/Christoph Soeder

Groß und hell und fast total rund: Ein echter Supermond präsentiert sich am Mittwochabend am Himmel. Im Juni gab es zwar schon so einen Supermond. Jetzt aber ist er noch superer. In der Region kann man das an vielen Stellen beobachten.



Satter kann ein Vollmond kaum sein. Am Mittwoch erscheint der zweite sogenannte Supermond binnen weniger Wochen am Abendhimmel, und es wird der "erdnächste Vollmond" in diesem Jahr sein. Doch es gibt ein kleines Aber: Wenn dieser Supervollmond für die Menschen in Berlin, Brandenburg und auch im Rest Deutschlands am Horizont aufgeht, ist er von diesem seinem erdnächsten Punkt schon wieder etwas entfernt. Bei dem für uns sichtbaren Mondaufgang ist er 357.517 Kilometer von der Erde weg - diese extrem kurze Entfernung macht ihn groß. Ein bisschen dichter noch, aber für uns dann noch nicht zu beobachten, war der Mond der Erde bereits am Vormittag um 11:05 Uhr (MEZ): 357.264 Kilometer. 40.000 Kilometer beträgt die Differenz zum erdfernsten Punkt an anderen Tagen, wenn also der Mond am weitesten weg ist von der Erde.

Höchste Punktzahl für den Mond

Zur Erklärung: Zu einem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Dass diese beiden Bedingungen stimmen, ist selten und erst wieder im nächsten Sommer zu bewundern. Und für alle, die rechts unten in der Ecke auf dem Scrabble-Brett in dieser langen Nacht punktemäßig richtig was einfahren wollen mit dem vierfachen Wortwert (76):

"P(4)e(1)r(1)i(1)g(2)ä(6)u(1)m(3)" bezeichnen Fachleute diesen Punkt. Mögliche von Scrabble-Experten anerkannte Alternativen für den vollen Vollmond im Sommer: "S(1)o(2)n(1)n(1)e(1)n(1)m(3)o(2)n(1)d(1)", "D(1)o(2)n(1)n(1)e(1)r(1)m(3)o(2)n(1)d(1)", "W(2)ü(5)r(1)z(3)m(3)o(2)n(1)d(1)" und "B(3)ä(6)r(1)e(1)n(1)m(3)o(2)n(1)d". Zu bewundern ist der Supermond, wenn man den Blick nach Süden richtet. Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. Den Sternenexperten zufolge startet in Berlin und Brandenburg um 21:56 Uhr das Supermondereignis - eine Spätvorstellung mit der Möglichkeit auf eine beschwingte Bettruhe gegen Mitternacht nach ausführlichem Supermondgenuss. Besonders groß wirkt für Menschen der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.

Fast wolkenfreie Sicht

Die Wetterbedingungen für die Mondbetrachtung sind in Berlin und Brandenburg vor allem im Norden gut bis sehr gut, wie Wetterexperten ankündigen. Roland Vögtlein, Meteorologe beim ARD-Wetterdienst, empfiehlt für mobile Mondsüchtige den Norden Brandenburgs: "Dort gibt es am Abend nur wenige Schleierwolken, die in der Nacht voraussichtlich noch abnehmen, im Süden dagegen ist es wolkiger, doch für alle mit Geduld: Die Wolken im Süden ziehen im Laufe der Nacht Richtung Niederlausitz ab." Auch die Temperaturen würden eine angenehme Mondbetrachtung versprechen, so Vögtlein: "Hier gibt es ebenfalls ein Nord-Süd-Gefälle, aber umgekehrt: Im Norden wird es da ein wenig kühler mit ortsweise lediglich 11 Grad am Morgen - also da, wo es sehr klar ist -, doch am Abend bis in die frühe Nacht sind es in Berlin und Brandenburg zwischen 18 und 23 Grad." Das Regen-Risiko sei - voraussichtlich - nur ein theoretisches, an sehr wenigen Orten der Region gebe es die Gefahr von kurzen Niederschlägen.

Maus und Mond und viele Planeten

Passend zu diesem Mondereignis zeigt die Treptower Archenhold-Sternwarte am Nachmittag "Stups, die kleine Sternschnuppe" und zur gleichen Zeit läuft im Zeiss-Großplanetarium an der Prenzlauer Allee "Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond". Außerdem gibt es in der Archenhold-Sternwarte später noch eine sicher nicht mondlose "Planetentour durchs Sonnensystem" und im Zeiss-Großplanetarium eine monderleuchtete "Planetentour" und später eine "Sternstunde". In Potsdam und im Land Brandenburg laufen am Mittwoch keine Veranstaltungen in Planetarien, Sternwarten oder den Himmelbeobachtungspunkten zu dieser Supermondnacht: viel Zeit also für den Blick nach oben.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.7.2022, 18:20 Uhr