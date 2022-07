A2 in Richtung Hannover nach schwerem Auffahrunfall gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Burg im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) sind vermutlich mehrere Menschen gestorben. "Es ist davon auszugehen, dass Menschen gestorben sind", sagte eine Sprecherin der Polizei kurz nach dem Unfall am Dienstag, der sich in der Nähe der Brandenburger Landesgrenze ereignete. Zur genauen Zahl lasse sich bisher aber noch keine gesicherte Angabe machen. Auch zu der Zahl der beteiligten Menschen herrsche noch Ungewissheit.

Laut Polizei soll gegen 12.40 Uhr ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren sein und ein Auto mit Wohnanhänger auf einen davor fahrenden Lkw geschoben haben. Die beiden hinteren Fahrzeuge fingen daraufhin Feuer.

Am Unfallort entstand eine dichte Rauchwolke. Die Feuerwehr begann am frühen Nachmittag mit den Bergungsarbeiten. Die A2, eine wichtige Ost-West-Verbindung, wurde in Fahrtrichtung Hannover für den Verkehr vollständig gesperrt.