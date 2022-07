Im Jahr 2021 hat es deutschlandweit 5.535 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden gegeben. 545 dieser Unfälle ereigneten sich in Berlin, 51 in Brandenburg. Fünf Menschen starben bundesweit.

Das Statistische Landesamt berichtet, dass die E-Scooter-Unfälle sich knapp zur Hälfte in Großstädten mit mehr als einer halben Million Einwohner ereigneten. Zwei Drittel der Fahrer, die in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt waren, seien männlich gewesen, heißt es weiter. Scooter-Fahrer, die sich verletzten oder getötet wurden, seien im bundesweiten Schnitt 31 Jahre alt gewesen, hieß es weiter.

Das Statistische Bundesamt hat am Dienstag auch die Anzahl der Menschen genannt, die 2021 beim Fahren eines sogenannten Pedelecs – umgangssprachlich auch oft E-Bike genannt - verletzt oder getötet worden sind. Demnach kamen im vergangenen Jahr bundesweit 131 Menschen auf einem Pedelec ums Leben, darunter 34 bei einem sogenannten Alleinunfall. Auffällig sei den Daten zufolge der höhere Anteil an Unfällen ohne Fremdverschulden. Das Bundesamt resümierte, dass Unfälle mit solchen motorisierten Fahrrädern relativ häufiger tödlich endeten als Ufnälle mit Fahrrädern ohne Hilfsmotor. Zu Unfällen mit einem E-Bike sei es demnach 2021 für 17.054 Menschen gekommen. 114 davon haben sich in Berlin ereignet, 277 in Brandenburg.



Auffällig sei hier das Alter der Verunglückten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Denn Menschen, die 2021 auf einem sogenannten Pedelec verletzt oder getötet werden, waren im Schnitt 55 Jahre alt, auf einem nichtmotoriserten Rad mit 41 Jahren dagegen deutlich jünger.