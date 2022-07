Der Badeweg führt von einem Parkplatz zum Strandbad Wannsee. In der näheren Umgebung komme es zu einer Geruchsbelästigung, so die Feuerwehr.

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Waldbrand in Wannsee ausgerückt. Es sei eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern am Badeweg betroffen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Die Feuerwehr warnte, dass aufgrund der trockenen Witterung die Waldbrandgefahr erhöht ist. Das Rauchen im Wald oder in dessen Nähe, beispielsweise an den Stränden von Havel und an Badeseen, sei ebenso verboten wie das Grillen oder Lagerfeuer mit weniger als 100 Meter Abstand vom Wald. Diese Verbote gelten generell, nicht nur bei Waldbrandgefahr.

Sieben kleinere Brände gab es in diesem Jahr bereits in Berliner Wäldern, wie die Umweltverwaltung auf rbb-Anfrage mitteilte. Die meisten waren demnach recht klein und konnten schnell gelöscht werden, verbrannt ist weniger als die Fläche eines Fußballfeldes. Damit ist die Lage in Berlin deutlich entspannter als in Brandenburg.