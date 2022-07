Seit fast 130 Jahren plätschert das Wasser an Granit- und Kalksteinen vorbei im Viktoriapark den Kreuzberg hinunter. Doch seit Monaten ist der Wasserfall nicht mehr in Betrieb. Grund sind eine übermütige Ratte, ein Brand und Lieferengpässe. Von Matthias Bartsch

Der Wasserfall soll bald wieder in Betrieb gehen, hatte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mitgeteilt, als einige Medien zu Beginn der Brunnensaison nach Ostern nachfragten. Die Pumpanlage, deren Technik teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, muss 13.000 Liter pro Minute bewegen und dabei 24 Meter Höhendifferenz bewältigen. Wenn an diesen Pumpen etwas defekt ist, müssen manchmal mehrere Firmen zusammen an der Lösung des Problems arbeiten. So ist es auch jetzt.

"Die notwendigen Teile zur Erneuerung der Technik konnten wegen Lieferschwierigkeiten nicht verbaut werden. Vor kurzem sind sie aber eingetroffen", sagt Bezirkssprecherin Sara Lühmann. Einen genauen Termin, wann das Wasser wieder fließt, will Lühmann nicht nennen. Läuft alles planmäßig, soll die Reparatur aber Mitte August abgeschlossen sein. Dann wird der Panoramablick wieder vom Plätschern des Wassers begleitet, zumindest bis in den Oktober hinein, wenn der Wasserfall wie die anderen Brunnen in Berlin für den Winter abgeschaltet wird.