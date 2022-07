Drei Tage lang steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg und erreichen am Mittwoch ihren Höhepunkt bei voraussichtlich 38 Grad. Regnen wird es in der Region wohl erst am Donnerstag.

Erst nur warm, dann heiß. Bis Mittwoch steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg kontinuierlich an. Am Montag klettert das Thermometer auf bis zu 30 Grad, am Dienstag auf bis zu 36 und am Mittwoch auf bis zu 38 Grad, sagte ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin rbb|24 am Sonntag.

Schuld an dieser Hitze ist "Jürgen". "Jürgen" ist ein sommerliches Hoch, das von den britischen Inseln in Richtung Südosten zieht, aber zunächst über Deutschland für sehr hohe Temperaturen sorgt. "Jürgen" verhindere den Zufluss kühlerer Luft und sorge zudem für die kommenden drei Tage dafür, dass über Berlin und Brandenburg nahezu keine Niederschläge herunter gingen. so Vögtlin.