Daniel S. Berlin Freitag, 29.07.2022 | 09:59 Uhr

Einfach nur traurig, dass Tiere immer noch in Zoos gehalten werden! Selber frage ich mich auch, was Menschen immer noch dahin treibt? Tiere werden in Gefangenschaft geboren und sterben in Gefangenschaft. Wie kaputt unsere Gesellschaft ist, zeigt dieses rückschrittliche Verhalten auf!