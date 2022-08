Der Feldhamster gehöre zu den am stärksten bedrohten Säugetieren Deutschlands, so der Tierpark, in einigen Bundesländern sei er bereits ausgestorben. In der im Mai 2022 eröffneten Zuchtstation will der Tierpark die Rettung der Tiere unterstützen. Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem erklärte, der Mensch habe Säugetierarten wie den Feldhamster an den Rand der Ausrottung gedrängt. "Wenn wir uns jetzt nicht für den Feldhamster engagieren, wird er sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte ausgerottet werden." In Deutschland gebe es Schätzungen zufolge noch 10.000 bis 50.000 Exemplare. In einigen Bundesländern sei der Feldhamster bereits ausgestorben. Die größte Bedrohung gehe für die Tiere von der intensiven Landwirtschaft aus.



Die nun geborenen Tiere sollen im kommenden Frühjahr in der Nähe von Göttingen ausgewildert werden. Bis dahin sollen Besucher die Feldhamster im Tierpark bei Führungen auf dem Wirtschaftshof des Parks sehen können.