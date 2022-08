Hannah und ihre Freundin Emmi sitzen in einem Park in Mitte, sie sind beide volljährig, und rauchen die Einweg-Zigaretten seit einigen Monaten. Sie sehen im Dampfen keine große Gefahr: "Wenn man vaped, schmeckt es lecker und man hat nicht das Gefühl, dass man Lungenkrebs bekommen könnte." Den Trend gäbe es in ihrem Freundeskreis seit einigen Monaten.

Seit zehn Jahren erhebt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZGA Daten zum Konsum von E-Zigaretten, zu denen auch die Vapes gehören. Unter den 12- bis 25-Jährigen ist der Anteil derer, die eine E-Zigarette mindestens einmal konsumiert haben, von rund 15 Prozent im Jahr 2012 auf knapp 27 Prozent im Jahr 2021 gestiegen. Beim Konsum von Tabakzigaretten hingegen ist der Trend seit vielen Jahren rückläufig. Die derzeit so beliebten Einweg-Vapes können durch ihren Nikotingehalt auch ein Einstieg in den regelmäßigen Tabakkonsum sein: "Studien belegen, dass die Wahrscheinlichkeit bei E-Zigaretten-Konsument:innen höher ist, auf Tabakzigaretten umzusteigen, als bei Menschen, die davor noch keinen Kontakt mit Nikotin hatten", so die Suchtexpertin Schadt. Langzeitstudien darüber, wie gefährlich die Einweg-E-Zigaretten sind, gibt es noch nicht.

In einem Spätkauf in Mitte, nahe des Hackeschen Markts, sind die Regale mit den Einweg-Vapes leer. "Wir sind seit zwei Tagen ausverkauft", sagt Mitarbeiter Ibrahim. "Es ist aktuell ein Trend. Ich musste viele Ausweise kontrollieren, weil ich oft nicht erkennen kann, ob jemand über oder unter 18 Jahre alt ist." Auch in einem großen Kiosk wenige Straßen weiter nehmen die bunten E-Zigaretten viel Fläche in der Auslage ein. Der Besitzer Lutz sagt, er habe vor einigen Wochen 500 Stück bestellt, nun seien nur noch wenige da.



Wenn die Vapes fertig sind, leuchtet an der Unterseite ein kleines blaues Licht. Wegen des integrierten Akkus müssten sie dann in einem Wertstoffhof entsorgt werden. "Die meisten werfen sie einfach in den Mülleimer, wenn sie fertig sind. Ehrlich gesagt mache ich das auch so", sagt Emmi.

Es gibt aber auch die Sammler:innen: Bei TikTok und Instagram liegen Videos im Trend, in denen die bereits gerauchten E-Zigaretten stolz präsentiert werden - nach Farben sortiert, wie ein harmloser Regenbogen.

Sendung: Radio Fritz, 09.08.2022, 8:40 Uhr