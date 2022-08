Die Berliner Polizei hat einen 36-jährigen Trickbetrüger in Berlin auf frischer Tat ertappt. Der Mann war gerade im Begriff, eine alte Frau in Polen am Telefon mit dem sogenannten Enkeltrick um ihr Geld bringen zu bringen. Dem kamen Polizeibeamte zuvor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Demzufolge gelang es Ermittlern, während des Gesprächs mit der 84-Jährigen am Dienstag den Aufenthaltsort des Mannes im Stadtteil Hellersdorf zu ermitteln. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei umfangreiches Beweismaterial wie Handys, Sim-Karten und Schmuck sichergestellt worden. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige in Untersuchungshaft kommen. Darüber sollte ein Richter noch am Mittwoch entscheiden.