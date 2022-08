Bundesweit hat Berlin die geringste Anzahl an Geburten. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, lag die zusammengefasste Geburtenziffer im vergangenen Jahr bei 1,39 Kinder je Frau. In Brandenburg stieg die durchschnittliche Kinderanzahl je Frau demnach auf 1,60 nach 1,57 im Vorjahr [destatis.de] .

Deutschlandweit kamen im Jahr 2021 795.492 Neugeborene zur Welt, rund 22.000 Babys mehr als im Jahr 2020, so das Statistische Bundesamt. Die Geburtenhäufigkeit stieg demnach im Jahresverlauf besonders im ersten und im vierten Quartal an - neun Monate vorher galten jeweils im Zuge der Lockdowns erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens, weshalb die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten.

Im Vergleich der Bundesländer stieg die Geburtenziffer mit einem Plus von fünf Prozent in Baden-Württemberg am stärksten, gefolgt von Bayern und Hessen mit einem Plus von vier Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern waren dagegen nur geringe Zuwächse von ein bis zwei Prozent zu verzeichnen. In Thüringen und Sachsen nahm die Geburtenziffer sogar mit einem Minus von einem Prozent leicht ab. Die insgesamt höchste Geburtenziffer hat Niedersachsen mit 1,66 Kindern je Frau.