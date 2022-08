Vorwürfe gegen Kita in Neuruppin - Elternversammlung in Kita "Eichhörnchen" soll bei Aufklärung helfen

Mi 31.08.22 | 08:42 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Nach den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdungen in der Neuruppiner Kita "Eichhörnchen" (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gibt es am Mittwochabend in der Einrichtung eine Elternversammlung, das teilte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mit. Auf Einladung von Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) sollen Vertreter der Verwaltung und ein Mediator aufkommende Fragen beantworten.



Zudem sind am Mittwoch Mitarbeiter des Brandenburger Jugendministeriums vor Ort. Sie sollen bei ihren Befragungen herausfinden, was genau in der Kita vorgefallen ist. Der Leiterin und ihrer Stellvertreterin war nach Gewaltvorwürfen gekündigt worden.



Die Vertreter des Jugendministeriums werden vor Ort die Beschäftigten befragen, beispielsweise Erzieherinnen oder Küchenkräfte. Es gehe darum, wie es zu den mutmaßlichen Gewaltvorfällen kommen konnte und wie die Kita jetzt aufgestellt ist.

Betriebserlaubnis steht auf dem Spiel

Vom Ergebnis der Prüfung hänge das weitere Vorgehen ab, teilte eine Ministeriumssprecherin auf rbb-Anfrage mit. Werden Mängel im Kitabetrieb festgestellt, die das Wohl der Kinder beeinträchtigen könnten, wird zunächst der Träger – in diesem Falle die Stadt Neuruppin – zur Beseitigung der Mängel aufgefordert. Komme die Stadt den Forderungen nicht nach oder sei sie nicht in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen zum Kinderschutz umzusetzen, könnte im Ernstfall auch die Betriebserlaubnis entzogen werden, so das Ministerium.



Allerdings hat das Ministerium in einer Stellungnahme bereits positiv bewertet, dass die beiden betroffenen Erzieherinnen vom Dienst freigestellt worden sind. Damit sei eine geeignete Maßnahme ergriffen worden, um die Kinder vor diesen Personen zu schützen, so eine Sprecherin.



Bürgermeister: Es gab Hinweise von Eltern