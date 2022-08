Einen Tag nachdem eine 45-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet wurde, befindet sich die Frau in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Pflegerin, weil eine 27-Jährige am Sonntag tot in deren Wohnung gefunden wurde.

Nach dem Tod einer 27-Jährigen in einer Wohnung in Berlin ist Haftbefehl gegen deren Pflegerin erlassen worden. Gegen die 45-Jährige werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Frau befinde sich in Untersuchungshaft. Sie war am Montag in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden.