Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der 31-jährigen Berlinerin Mandy B. vor, Mitglied der Terrormiliz IS gewesen zu sein. Zwei Jahre lang soll sie die Terroristen in Syrien als Mutter ihrer Kinder und Versorgerin ihres Mannes unterstützt haben. Von Ulf Morling

Demnach soll die damals 25 Jahre alte Mandy B. spätestens ab Mitte 2016 mit einer radikal-islamistischen Gesinnung identifiziert haben und mit ihren beiden Jungen im Alter von drei und anderthalb Jahren in die Türkei geflogen sein. Ihr Mann in Berlin soll laut Ermittlern davon nichts gewusst haben. Deshalb ist die heute 31-jährige auch der Entziehung der Kinder mitangeklagt.

Zwei Jahre lang soll die 31-jährige Berlinerin Mandy B. Mitglied der Terrormiliz IS gewesen sein, ihre Kinder soll sie in Syrien entsprechend ideologisch erzogen haben. Am Dienstag wurde im Berliner Kammergericht die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft gegen die dreifache Mutter verlesen.

Seit der Verhaftung bei ihrer Rückkehr aus Syrien im Oktober vorigen Jahres auf dem Flughafen in Frankfurt am Main sitzt B. in Haft, ihre Kinder sind untergebracht. Sie muss sich vor dem Berliner Kammergericht nun unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung verantworten.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren lang soll B. Mitglied der Terrormiliz gewesen sein, ihre Kinder soll sie ideologisch erzogen haben. Ihr Mann soll ihr nach Syrien gefolgt sein und für den IS gekämpft haben. Außerdem soll B. zu Unrecht 4.600 Euro Kindergeld aus Deutschland kassiert haben. Laut Anklage sollte das Geld ihren Mann in Berlin bei der Ausreise nach Syrien unterstützen.

Nachdem die Berlinerin im Herbst 2016 mit ihren kleinen Kindern nach Istanbul geflogen war, soll Mandy B. im Januar 2017 schließlich in Syrien angelangt sein. Sofort soll sie sich dem IS in Raqqa angeschlossen haben. Ihr Mann und dessen Zweitfrau in Berlin sollen erst im Juni 2017 nachgekommen sein, so die Generalstaatsanwaltschaft.

B.s Mann habe sich bereits seit 2015 der Terrormiliz anschließen wollen, behauptet die Anklage. Mit ihrer Ausreise samt der beiden Kinder aus Deutschland ohne das Wissen ihres Mannes habe die Angeklagte seinen Entschluss, als Kämpfer zum IS zu gehen beschleunigen wollen, heißt es sinngemäß.

Im syrischen Rakka soll sich B. "den Regeln des IS untergeordnet" und ihre Kinder der Terrororganisation zugeführt haben. Der Wunsch der Deutschen sei gewesen, dass ihre beiden Söhne "unter den strengen Regeln der Scharia und in und für den Kampf auf Seiten des IS aufwuchsen". B.s Mann soll nach seiner Ankunft in Rakka im Gebrauch von Waffen geschult und danach als Kämpfer eingesetzt worden sein. Mandy B. wird unter anderem vorgeworfen, für den IS-Kämpfer den Haushalt geführt zu haben, die Kinder im Sinne der IS-Ideologie erzogen und damit das System unterstützt zu haben. Um den IS "auch mit Nachwuchs zu versorgen", soll die Angeklagte schließlich im September 2018 ihr drittes Kind zur Welt gebracht haben, eine Tochter. Damit trug sie laut Anklage "zum Aufbau und Fortbestand des IS bei".