Berliner Club-Gäste haben wegen eines Experiments zum Thema "Needle Spiking" Vorwürfe gegen den Fernsehsender Pro Sieben erhoben. Darüber berichtet "Spiegel Online" [Bezahlinhalt].



Demnach habe eine 27-Jährige beim Tanzen in einem Club in Berlin-Friedrichshain "plötzlich einen Stich auf ihrem rechten Oberarm" gespürt. Sie habe zwar vorher mitbekommen, dass in dem Club an dem Abend Dreharbeiten stattfinden, den "Stich" aber damit nicht in Zusammenhang gebracht. "Ich hatte panische Angst vor einem Kontrollverlust", sagt sie bei "Spiegel Online". Über das Phänomen Needle Spiking war im Juni intensiv diskutiert worden, nachdem eine Club-Besucherin in Berlin berichtet hatte, dass sie Opfer einer Spritzen-Attacke mit K.o.-Tropfen geworden sei.

Auch die 27-Jährige musste sofort daran denken. Rund eineinhalb Stunden später habe auch eine weitere Bekannte von einem ähnlichen Stich berichtet. Die Gruppe habe daraufhin beschlossen zu gehen. Laut Angaben der 27-Jährigen sei sie erst dann am Ausgang von dem Kamerateam auf die Situation angesprochen worden.