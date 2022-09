Berliner Klimademonstrant in Schweden zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein Berliner ist nach einer Sitzblockade im Zeichen des Klimaschutzes in Schweden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er sei wegen Sabotage zu der Strafe verurteilt worden und auf freien Fuß gekommen, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Gerichts in Stockholm am Dienstag auf dpa-Anfrage.

Nach Angaben der Klimaschutzgruppe "Letzte Generatio"n hatte sich der 30 Jahre alte Informatiker am 22. August an einer Straßenblockade der schwedischen Kampagne Återställ Våtmarker ("Moore wiederherstellen") beteiligt. Er kam daraufhin für mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Bewährungsstrafe beläuft sich demnach auf vier Monate.

Bei einem zweiten deutschen Demonstranten aus Dresden steht das Urteil nach Angaben einer Sprecherin von Letzte Generation noch aus. Der 40-Jährige ist demnach jüngst nach 16 Tagen aus der U-Haft entlassen worden.