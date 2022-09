Wie genau diese Zeit gestaltet wird, hängt von den Bedürfnissen des Sterbenden ab, erläutert Martina. Sie habe schon aus Zeitungen vorgelesen, Fotoalben durchgeguckt und sie höre sich auch all die Geschichten an, bei denen die Verwandten oft nur noch mit den Augen rollen, weil sie sie schon so oft gehört hätten. "Manchmal sitze ich aber einfach nur da und halte die Hand."

In den Gesprächen mit der an COPD erkrankten Regina ging es auch darum, welche Möglichkeiten einem am Ende bleiben, wenn man nicht mehr zu Hause sein kann: Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden? Welches Hospiz kommt in Frage? "Martina hat mich auf einen guten Weg gebracht und mich in meiner Entscheidung bestärkt, am Ende in ein Hospiz zu gehen", erklärt die Rentnerin. "Ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben, weil wir das wirklich ausführlich besprochen haben und ich jetzt die Möglichkeiten kenne."

Für die Hospizbegleiterin Martina Bukatz war der Besuch bei Regina nicht nur ein Termin im Kalender. "Wir hatten zwei wunderschöne Stunden. Wir haben gespielt, geredet und Kaffee getrunken. Es ist einfach nur schön."