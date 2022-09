Erstmal Platz machen. Fritz Fischer und seine 6a rücken die Tische an den Rand des Musikzimmers und stellen die Stühle im Kreis auf. Wer mit vielen gemeinsam Musik macht, soll sich sehen können und braucht Platz und Bewegungsfreiheit. Der angehende Musiklehrer Fischer macht erstmal ein paar Übungen. "Clap, snap. Clap, snap. Ratatatatatadam, that’s the way we do it. Do it like a drum."

Dabei klatschen die Schülerinnen und Schüler in die Hände, auf ihre Schenkel oder Schnippen mit den Fingern. Und dann das Ganze nochmal schneller. Alle machen mit und haben dabei sichtlich Spaß - auch Fischer, dessen Zukunft an der Grundschule in Premnitz gesichert ist.