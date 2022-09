In der Pandemie sind in den Schulen in Deutschland viele Unterrichtsstunden in Präsenz ausgefallen. Die Grundschulen waren insgesamt 64 Tage geschlossen, die Oberschulen (Sekundarstufe 1) 85 Tage. Das führte bei vielen Schülerinnen und Schülern neben psychischen Belastungen und sozialen Benachteiligungen zu erheblichen Lernrückständen. Die Bildungslücken, die durch das Homeschooling gerissen wurden, sind zum Teil riesig.

Marcel Helbig forscht unter anderem zu verschiedenen Dimensionen von Ungleichheit im Bildungssystem. Er ist Wissenschaftler in der Projektgruppe bei der Präsidentin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Für das WZB-Forschungsprojekt "Aufholen nach Corona" hat er die Umsetzung der Corona-Aufholprogramme in den Bundesländern untersucht.

rbb|24: Herr Helbig, ist das Geld aus dem Programm "Aufholen nach Corona" bei den Schülerinnen und Schülern angekommen?

Marcel Helbig: Sicherlich hat das eine oder andere Kind davon profitiert, dass es zusätzliche Mittel gegeben hat. Aber gerade jene, die es am nötigsten haben, die sozial Benachteiligten, die Kinder mit Migrationshintergrund, die hat man oftmals nicht erreicht. Man hat das ganze Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet. Dabei hat man aber vergessen, dass es natürlich riesengroße Unterschiede zwischen der Schule gibt, die in der Villensiedlung in Zehlendorf liegt, und der Schule in der Hochhaussiedlung in Marzahn. Mittlerweile weiß man aber, dass die Kompetenzen der Kinder gerade in den benachteiligten Familien und damit auch Regionen viel stärker zurückgegangen sind.

Warum hat man diese Kinder nicht erreicht?

In vielen Bundesländern, so auch in Berlin, wurde hauptsächlich in zusätzliche Angebote nach dem Unterricht investiert, die zu wenig mit der Schule verzahnt waren. Insgesamt gab es oft die Rückmeldung, dass genau diese zusätzlichen Angebote und die externe Nachhilfe von der oberen Mittelschicht viel stärker wahrgenommen wurden. Bei Nachhilfeangeboten haben diese Eltern zuerst den Finger gehoben. Auch Kurse in den Ferien erreichten nicht unbedingt die Kinder, die die größten Lücken hatten. Eine Schulleiterin erklärte mir in einem Gespräch, warum viele Kinder mit Migrationshintergrund nicht an diesen Ferienschulen teilgenommen haben. Weil viele gleich am ersten Ferientag zu ihren Verwandten in die Türkei oder in andere Länder auf dem Balkan fahren würden. Das heißt: Die waren sechs Wochen weg und konnten gar nicht erreicht werden mit diesem Angebot.