Ein Säugling aus Leipzig ist einen Tag nach seinem Verschwinden in Brandenburg wieder aufgefunden worden. Die Polizei konnte das Kind in Obhut nehmen. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um eine Bekannte der Familie.

Ein Säugling, der am Donnerstag in Leipzig verschwand, ist einen Tag später in Brandenburg aufgefunden worden. Das teilte die Polizei in Leipzig am Freitag mit. Demnach sei der rund einen Monat alte Junge in einer Wohnung zusammen mit der mutmaßlichen Täterin von Beamten aufgespürt worden.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, wurde das Kind im Großraum Potsdam entdeckt. "Der Säugling ist augenscheinlich wohlauf", so die Sprecherin. "Der Gesundheitszustand wird zur Sicherheit aber noch von den Rettungskräften untersucht." Bei der Tatverdächtigen handelt es sich demnach um eine 26 Jahre alte Frau, die aus Brandenburg stammt.

Die Mutter des Babys hatte der Frau, die mit ihr bekannt war, am Donnerstagnachmittag beim Einkauf in einem Leipziger Einkaufszentrum kurzzeitig den Säugling überlassen. Dann war die Frau mit dem Kinderwagen verschwunden.