Am Freitagabend hat es in einem Kellerverschlag in der Maulbeerallee gebrannt. Das teilte die Polizei dem rbb am Samstag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.

In dem Gebiet in Spandau brennen immer wieder Keller, zuletzt am 25. August. Die Polizei vermutet, dass Brandstifter dahinterstecken.



Gebrannt hat es auch in der Schreinerstraße in Friedrichshain. Die Einrichtung einer Wohnung in der vierten Etage eines fünfstöckigen Hauses hatte am Freitababend Feuer gefangen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Verletzte gab es keine.