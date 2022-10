Die Berliner Polizei hat am Mittwoch mit Fotos aus Überwachungskameras die Bevölkerung um Mithilfe gebeten – noch am selben Tag stellte sich der gesuchte Mann. Der 19-Jährige stehe in Verdacht, insgesamt sieben Tankstellen in Berlin überfallen zu haben. Am Mittwochabend habe er sich auf dem Polizeiabschnitt 32 gestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.