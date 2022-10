Ein 32-jähriger Mann hat am Wochenende nach einem Sturz von seinem Motorrad in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) offenbar schwer verletzt stundenlang unbemerkt am Unfallort gelegen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstagabend über einen Acker gefahren und dabei gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bis Sonntagmittag soll er unbemerkt an der Unfallstelle gelegen haben, erst dann entdeckte ihn jemand und rief die Rettungskräfte. Der Motorradfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeimeldung kam es zu dem Sturz, als der Mann den Acker auf der Suche nach seinem Mobiltelefon durchquerte. Das habe er zuvor bei einer Ausfahrt verloren, heißt es. Ein juristisches Nachspiel wird der Vorfall für den Fahrer auch noch haben haben: Da ihm die entsprechende Fahrerlaubnisklasse fehlte und das Motorrad nicht zugelassen war, wurden Anzeigen wegen Verkehrsvergehen von der Polizei aufgenommmen.