250 Ampeln in Berlin springen nach Nachtabschaltung nicht wieder an

Autofahrer in Berlin müssen derzeit besonders vorsichtig fahren, da im gesamten Stadtgebiet Verkehrsampeln ausgefallen sind. Das hat die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) am Donnerstagmorgen dem rbb bestätigt. "Im gesamten Stadtgebiet sind Ampeln nach der Nachtabschaltung nicht wieder in Betrieb gegangen", twitterte am Morgen die VIZ.

Verkehrsinformationszentrale und Verkehrsregelungszentrale bestätigten dem rbb die Störungen. Den Angaben zufolge sind insgesamt 250 Ampeln betroffen. Wie es dazu kam, sei unklar.



Techniker seien inzwischen alarmiert, um die Ampeln wieder einzuschalten. Wie lange die Störung andauern werde, sei noch nicht absehbar, hieß es weiter.