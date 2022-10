Das Magazin "Stern" hat eigenen Angaben zufolge den wegen Volksverhetzung gesuchten Verschwörungsprediger Attila Hildmann in der Türkei ausfindig gemacht. Wie das Magazin am Mittwoch berichtete [stern.de/Bezahlinhalt], halte Hildmann sich in der Stadt Kartepe, etwa eineinhalb Stunden südöstlich von Istanbul, versteckt. Ein Team von Reportern habe ihn dort konfrontiert und danach das deutsche Generalkonsulat in Istanbul informiert. Die Berliner Staatsanwaltschaft wollte sich am Mittwoch zu dem Fall nicht äußern.

Der als Vegan-Koch bekannt gewordene Hildmann wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Laut "Stern" wohnt Hildmann seit Sommer dieses Jahres in Kartepe. Zuvor sei er seit Herbst 2021 in dem Küstenort Gömec in der Provinz Balikesir untergekommen. Hildmann war im Dezember 2020 aus Deutschland verschwunden. Zuletzt wurde bekannt, dass er nicht im Besitz der türkischen Staatsbürgerschaft ist und damit ausgeliefert werden könnte.