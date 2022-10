Berlin bleibt Deutschlands Hotspot für Autodiebe. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für das Jahr 2021 hervor. Demnach wurden 2.200 gestohlene PKW in Berlin gemeldet, das sei etwa jeder fünfte Diebstahl in Deutschland. Die Statistik berücksichtigt allerdings nur die versicherten Autos, die Dunkelziffer könnte also auch höher liegen.

Insgesamt ging die Zahl der Autodiebstähle allerdings zurück - auch in Berlin. Deutschlandweit lag sie bei 9.805 und damit so niedrig wie noch nie seit Beginn der Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Wert um acht Prozent.