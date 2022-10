Ein weiterer "Autobahn-Bär" ist in Berlin-Pankow aufgestellt worden. Am Dienstag hob ein Kran eine Kiste mit der 1,6 Meter großen und rund 250 Kilogramm schweren Statue darin auf einen Sockel auf dem Mittelstreifen der A114. Sichtbar ist die Figur allerdings erst ab dem 1. November, dann wird sie feierlich enthüllt, wie Ralph Brodel, Pressesprecher der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes, sagte. In Berlin gibt es damit vier dieser sogenannten Autobahn-Bären, die auf der Landesgrenze stehen und Vorbeifahrenden zeigen sollen: Hier beginnt die Hauptstadt. Die neue Statue steht auf der A114 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße.

Die Statue ist ein Entwurf der Künstlerin Renée Sintentis (1888 – 1965). Die erste Statue der Künstlerin wurde 1958 an der A115 bei Dreilinden aufgestellt. Eine weitere Figur der Künstlerin steht an der A113 in Treptow. An der A111 werden die Vorbeifahrenden von einem Autobahn-Bär des Künstlers Günter Anlauf begrüßt.

Auf Mittelstreifen von Autobahnen dürften normalerweise keine Gegenstände stehen. Die Statuen seien Ausnahmen, sagt Ralph Brodel. Die Aufstellung des vierten Bären sei im Rahmen der Erneuerung der A114 möglich gewesen. Auf lange Sicht werde es aber wohl kein weiteres Exemplar geben.