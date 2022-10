Kinderkuren in der DDR und in Berlin

Terpe ist damals in einem Verschickungsheim in Gohrisch in der Sächsischen Schweiz. Mit vier und mit acht Jahren wurde sie jeweils für sechs Wochen von ihrem Zuhause in Berlin-Lichtenberg zur Kur in ein DDR-Kinderkurheim geschickt, ohne ihre Eltern.

An viel erinnert sie sich nicht, aber ein Bild ist noch immer ganz klar: Sie sitzt an einem Tisch, vermutlich allein neben einer Säule, und versucht ein Hühnerei in ihre Hosentasche zu stecken. Es ist noch ganz. Damals, 1975, ist Claudia Terpe vier Jahre alt. Der fischige Geruch - Hühner wurden damals häufig mit Fischmehl gefüttert - verursacht ihr Übelkeit. Essen möchte sie das Ei auf keinen Fall, das darf aber niemand erfahren, das Ei muss also verschwinden.

Am 5. April 1992 hat sich Deutschland per UN-Konvention verpflichtet, Kinderrechte umzusetzen. Für Claudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention, gibt es hinsichtlich Kinderarmut, Gewalt oder Diskriminierung noch viel zu tun.

Damit ist sie eine von 2,6 Millionen Kindern in der DDR und eins von acht Millionen Kindern in ganz Deutschland, die hauptsächlich zwischen 1950 und 1980 in sogenannte Kinderkuren "verschickt" wurden. Das sind die Zahlen, die der Verein "Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-Verschickung" (AEKV e.V.) für gesichert ansieht. Wahrscheinlich ist aber, dass die wirkliche Zahl deutlich höher liegt. Nachweise sind schwierig zu bekommen, da die Kinderheime von unterschiedlichen Trägern geführt wurden, von denen heute viele nicht mehr existieren. Krankenkassen, die damals für viele der Kuren finanziell aufkamen, müssen alle personenbezogenen Daten nach zehn Jahren vernichten.

In Berlin gab es laut einer Statistik des Forschungsinstituts Nexus [verschickungsheime.de] mit 752 Plätzen vergleichsweise wenig Heimplätze. In Baden Württemberg zum Beispiel gab es 15.144, im Saarland 223. Die Heime in Berlin wurden von zahlreichen unterschiedlichen Trägern geführt - darunter kirchliche, private und städtische. Von Berlin aus wurden auch Heime außerhalb der Landesgrenzen verwaltet, so zum Beispiel in Wyk auf der Nordseeinsel Föhr das "Haus Schöneberg", das jahrzehntelang an das Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg angegliedert war.

In der DDR gab es laut Julia Todtmann, die an der Humboldt-Universität zu Verschickungsheimen in der DDR forscht, mindestens 155 Heime.