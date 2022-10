Bereits zum 16. Mal im 21. Jahrhundert lässt sich am Dienstag ein besonderes Naturschauspiel beobachten: Dann wird sich nämlich der Mond teilweise zwischen Sonne und Erde schieben. Diese partielle Sonnenfinsternis ist zwischen 11:09 Uhr und 13:19 Uhr auch über Berlin und Brandenburg zu erkennbar - zumindest in der Theorie. Wichtig dafür ist nämlich ein wolkenfreier Blick auf die Sonne.

Nicht fraglich sind dagegen die Fakten: Von einer Sonnenfinsternis spricht man, wenn sich Sonne, Erde und Mond in aufgereihter Position befinden. Ist diese Reihe perfekt, trifft der Schatten des Mondes so auf die Erde, dass er die Sonne vollständig verdeckt und eine totale Sonnenfinsternis eintritt.

Bei der Teil-Sonnenfinsternis am Dienstag wird der Schatten des Mondes den Boden dagegen nicht treffen. Es wird deshalb nirgends möglich sein, eine vollständige Sonnenfinsternis zu beobachten. "Es ist also nicht spektakulär", sagt Michael Maaß vom Planetarium in Frankfurt (Oder), "man wird es nicht als Dunkelheit erkennen, sondern nur, wenn man direkt in die Sonne schaut".

Das letzte Mal war ein Ereignis dieser Art laut Maas 1999 in Deutschland zu sehen, damals lag der Schwerpunkt allerdings in Süddeutschland. Das nächste Mal wird eine partielle Sonnenfinsternis hierzulande laut der Stiftung Planetarium Berlin am 29. März 2025 zu sehen sein.