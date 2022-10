In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren zurückgestellt. Die Winterzeit beginnt – und das bei über 20 Grad. In diesem Jahr könnte die Zeitumstellung sogar beim Energiesparen helfen - zeitweise zumindest. Von Yasser Speck

Die Zeitumstellung soll dabei helfen, Energie einzusparen. Mit dieser Hoffnung wurde sie 1980 wieder eingeführt: Als sich die Ölkrise in den 1970er Jahren verschärfte, führten die Bundesrepublik als auch die DDR die Zeitumstellung wieder ein. Um Energie zu sparen. In diesem Jahr erlebt dieser Aspekt der Zeitumstellung eine Renaissance.

Durch die Zeitumstellung wird es in der nächsten Zeit früher hell. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es früher dunkel wird. Wer arbeiten gehen muss, steht so also mit Sonnenschein auf. Die Sonne geht nach der Zeitumstellung schon um sieben auf. Wer bis nachmittags arbeiten muss, erlebt aber von dem ungewöhnlich warmen Wetter nicht mehr viel. Die Sonne geht nach der Umstellung schon 16:30 Uhr unter. Da hilft nur: die Mittagspause wenn möglich draußen verbringen.

Immer wieder gibt es Diskussionen um die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung in der EU. Seit 1996 wird in der Europäischen Union die Zeit umgestellt. 2018 befragte die EU-Kommission in einer nicht repräsentativen Umfrage die Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Ergebnis: 84 Prozent wollen die Zeitumstellung abschaffen. Das EU-Parlament stimmte dann für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021.

Warum wird dann am Sonntag, ein Jahr danach immer noch die Zeit umgestellt? Die EU-Staaten müssen sich einigen, ob sie die Winter- oder Sommerzeit möchten. Solange keine einheitliche Regelung gefunden wird, wird in Europa zwei Mal im Jahr die Zeit umgestellt. Ein Ende dieser europäischen Tradition ist nicht in Sicht. Also werden wir voraussichtlich im Frühjahr die Uhren wieder umstellen.