Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Dachstuhlbrand nach Berlin-Neukölln ausgerückt. Die Feuerwehr sei mit knapp 80 Kräften in der Nogatstraße im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittag. Demnach brannte es in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.