Ein Berliner Polizeibeamter ist von seinen Kollegen beim mutmaßlichen Kauf von Drogen gestellt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel der in Zivil gekleidete Beamte den Fahndern am Mittwochabend bei der Observation eines Autos auf, aus dem eine Frau in der Straße Unter den Linden in Berlin-Mitte offenbar Rauschgift verkaufte. Als sie den 47-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass es sich ebenfalls um einen Polizisten handelte, einen Beamten des Berliner Landeskriminalamtes (LKA).