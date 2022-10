Lange hat der Berliner Linken-Politiker Ferat Kocak darum gekämpft, im Prozess um die Neuköllner Anschlagsserie als Zeuge auszusagen. Warum für ihn die Beteiligung an dem Verfahren so wichtig ist und was er von der Kritik hält, erzählt er im Interview.

Der Linken-Politiker Ferat Kocak sagt am Montag im Prozess um die Neuköllner Anschlagsserie als Zeuge aus. Laut Anklage sollen die beiden Hauptverdächtigen Sebastian T. und Tilo P. in der Nacht zum 1. Februar 2018 sein Auto auf dem Grundstück seines Elternhauses in Berlin-Rudow in Brand gesetzt haben. Da die Flammen in unmittelbarer Nähe zur Gasleitung loderten, wäre das Haus samt seiner schlafenden Eltern beinahe in die Luft geflogen.

Seit Ende August wird die Anschlagsserie vor dem Amtsgericht Tiergarten unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verhandelt. Jo Goll von rbb24 Recherche hat mit Ferat Kocak vor seiner Zeugenaussage gesprochen.