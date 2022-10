Rettungssanitäterin in Berlin-Neukölln rassistisch beleidigt

Einsatz am Freitagabend

Ein Mann hat am Freitagabend eine Rettungssanitäterin der Berliner Feuerwehr in Neukölln rassistisch beleidigt. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Die 20 Jahre alte Sanitäterin hatte den Angaben zufolge gemeinsam mit Kollegen als Besatzung eines Notarztfahrzeugs einen Einsatz auf dem Esperantoplatz, ganz in der Nähe des S-Bahnhofs Sonnenallee. Gegen 19:15 Uhr beleidigte demnach ein 48-jähriger Passant die Sanitäterin rassistisch, nach Darstellung der Polizei vor Zeugen.

Anschließend habe sich der Mann etwas weiter auf eine Parkbank gesetzt, hieß es weiter. Alarmierte Polizeibeamte hätten den Tatverdächtigen dort gefunden und daran gehindert, den Ort zu verlassen.

Zum Tatvorwurf gab der 48-Jährige laut Polizei an, dass er zwar seine Überzeugung laut geäußert habe, jedoch niemanden damit beleidigt haben wolle. Nach Feststellung seiner Identität durfte er gehen.

Er wurde wegen fremdenfeindlicher Beleidigung angezeigt. Die Ermittlungen dazu führt laut der Pressestelle der Polizei der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.