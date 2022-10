Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Berlin-Gesundbrunnen ist einer Frau der Unterarm gebrochen worden. Eine 26-Jährige und eine 27-Jährige waren am Donnerstag in der Bellermannstraße in eine Auseinandersetzung geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die 26-Jährige soll plötzlich einen Schlagstock gezogen und der 27-jährigen Frau auf den Unterarm geschlagen haben. Anschließend flüchtete die Täterin in ihrem Auto.

Die verletzte 27-jhrige Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Fraktur und Prellungen. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen die 26-jährige Täterin auf. Sie konnte identifiziert werden, da sich die beiden Frauen kennen.