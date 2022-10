Ein Leck an einer Gasleitung hat am Donnerstagmorgen im Berliner Norden einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Leitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt, wie die Feuerwehr twitterte. Betroffen war die Schillerstraße in Höhe Hielscherstraße in Berlin-Wilhelmsruh. Das Leck konnte nach kurzer Zeit provisorisch abgedichtet werden.

Es wurde zwischenzeitlich ein Sperrkreis von 100 Metern eingerichtet. Anwohnende waren zunächst dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestand aber keine Gefahr, meldete die Feuerwehr auf Twitter: "Gebäuderäumungen derzeit nicht erforderlich."

Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 42 Kräften im Einsatz. Nun sei noch ein reduziertes Aufgebot vor Ort, hieß es auf Twitter.